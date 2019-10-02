شاهد صورة الكعبة المشرفة بعدسة محطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى يصعد إلى محطة الفضاء الدولية، مساء اليوم الأربعاء، صور لمدينة مكة المكرمة إلتقطها بنفسه من محطة الفضاء الدولية.



صورة لمكة من محطة الفضاء الدولية يلتقطها هزاع المنصورى

وذكر المنصورى، فى تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

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هزاع المنصورى يلتقط صور لمكة من محطة الفضاء الدولية

و من الجدير بالذكر، إن هزاع المنصورى قد ألتقط تلك الصور قبل ما يقارب 26 ساعة من وصوله غدا إلى نقطة الهبوط فى كازخستان، و ذلك بعد قضائه 8 أيام بمحطة الفضاء الدولية.

حيث إنتلقت الرحلة يوم 25 سبتمبر الماضى، تحمل رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، و معه كل من الروسى أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مير، على متن المركبة "سويوز إم إس 15".