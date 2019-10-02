شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تخصص رقم مختصر للإبلاغ عن "معنف ابنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبا الخليل المتحدث الرسمى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن وحدات الحماية الاجتماعية فى المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.

ووفقا لجريدة تواصل السعودية فقد دعا أبا الخيل من لديه أى معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه على موقع تويتر أو الاتصال على 1919.

Advertisements كما نشر حساب مجتمعنا على توتير "وهى الحساب المختص فى الشأن السعودى" تغريدة تفيد بأن وزارة العمل تفاعلت مع فيديو تعنيف الأب لطفلة وحرق أجزاء من جسده وطالبت بمن لديه معلومات تساعد فى الوصول للمعنف التواصل بأسرع وقت عبر رقم 1919

وكانت النيابة العامة السعودية قد أمرت فى وقت سابق بضبط وإحضار أحد الأشخاص بعد انتشار الفيديو الذى اتضح فيه تعنيف وحرق بعض أجزاء من جسده، ووجهت النيابة بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق وفقا للمواد "24/27/28" من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لما ظهر فيه واستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن مقطع الفيديو الذى تداوله رواد موقع "توتير" أثار غضب الجميع مما أدى إلى تدشين هاشتاج #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم وتصدر بعد فترة قليلة من تدشينه الصدارة على توتير.