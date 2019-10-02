مسؤول بـ"العفو الدولية": لا معنى لتحمل بن سلمان المسؤولية وسط غياب جثة "خاشقجي"

إسطنبول/أمين إيلاري/الخليج 365



قال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية، إن تحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لا معنى له وسط تواصل الغموض حول مصير الجثة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل الخليج 365، على هامش مشاركته في وقفة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال خاشقجي، أمام مقر قنصلية الرياض بإسطنبول، حيث قُتل الصحفي السعودي.



وأضاف "غاردنر" أن السعودية لم تحرز أي تقدّم فيما يخص الكشف عن المزيد حول جريمة خاشقجي.



وأضاف: "مضى عام على هذه الجريمة المرعبة. رغم ذلك ليس هناك تحقيق (في السعودية) بكل معنى الكلمة. بل هناك حالة من عدم المعاقبة. لذا نقف اليوم هنا لتجديد مطالبتنا بالعدالة من أجل جمال خاشقجي."



وأوضح "غاردنر" أن تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، يشير إلى تورّط السعودية في هذه الجريمة، إلا أن المتورطين فيها لم تتم محاكمتهم أمام القضاء.



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وتابع: "تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لوحده، لا يجلب العدالة، وهناك حاجة لتحقيق دولي تحت سقف الأمم المتحدة، من أجل تحقيق العدالة في هذه القضية."



وتطرق إلى تحمل ولي العهد السعودي المسؤولية حول اغتيال "خاشقجي"، قائلاً: "هذا معلوم من قبل الجميع وليس بشيء جديد. هذا الاعتراف لا معنى له ما لم تتم الإجابة عن أسئلة حول الجهة التي أصدرت أوامر القتل، وكيفية التخطيط للجريمة، ومصير الجثة."



وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.



وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.



وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

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