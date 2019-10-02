اليمن.. "غريفيث" يغادر صنعاء بعد لقائه زعيم الحوثيين

الخليج 365

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من وصوله إليها ولقائه بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، للأناضول إن "طائرة غريفيث أقلعت من المطار قبل ساعات، دون أن يدلي المبعوث الأممي بأي تصريح للصحفيين"، ولم يكشف عن نتائج الزيارة بعد.

وكان غريفيث قد التقى بزعيم الحوثيين وناقش معه "تسوية سياسية شاملة محتملة"، حسب بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، الثلاثاء.

وخلال لقائه المبعوث الأممي، مساء الثلاثاء، قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين)، إن جماعته "اضطرت إلى تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية على السعودية، في سبيل تحقيق السلام".

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وقبل أقل من أسبوعين، عرض الحوثيون، وقف هجماتهم على السعودية، وطالبوا الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرتهم.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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