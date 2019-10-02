ليبيا تزوّد تونس بـ 800 صندوق اقتراع

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، تزويد نظيرتها التونسية بـ 800 صندوق اقتراع، استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والجولة الثانية للرئاسية بالبلد الأخير.
وقالت الهيئة الليبية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها "زودت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دولة تونس بـ 800 صندوق اقتراع".
وأضاف البيان أن ما تقدم يأتي "بناء على طلب الهيئة التونسية لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستساهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة في البلد المجاور.ولفت إلى أن "هذا التعاون يأتي في إطار مذكرة التفاهم موقعة بين المؤسستين في 26 سبتمبر (أيلول) 2016، واستناداً إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والإستشارات، وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الإنتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة".
وأشارت المفوضية إلى أنها قامت بإرسال بعثات تدريبية من موظفيها إلى الهيئة التونسية، وذلك للاطلاع على عملها وتنفيذها لخططها أثناء الاستحقاق الرئاسي.
ووفق البيان نفسه، فإن هذه الخطوة تأتي "حرصا من مجلس المفوضية على نقل وتبادل الخبرات بين المفوضية وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة لها، وذلك في سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة، والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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