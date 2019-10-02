تحييد 7 في غارة تركية ضد "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ صفا شاهين/ الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 7 إرهابيين في غارة ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية بالتوازي مع عملية "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أشارت فيه إلى استمرار العمليات العسكرية ضد "بي كا كا".

وقالت الوزارة إن 7 إرهابيين من المنظمة الإنفصالية جرى تحييدهم في غارة جوية على منطقة "أفاشين" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

Advertisements

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.