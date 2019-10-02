الرياض.. 10 أكتوبر النطق بالحكم على سلمان العودة

الرياض/ الخليج 365

قال عبد الله، نجل الشيخ السعودي سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة بالرياض حددت الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم على والده.

وأوضح نجل العودة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن والده سلمان العودة حضر اليوم في المحكمة المتخصصة بالرياض.

وأضاف أن جلسة المحاكمة انتهت إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول) كجلسة النطق بالحكم.

ومضى قائلًا: "أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية".

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

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وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

يشار إلى أن آخر تغريدة كتبها الداعية العودة، قبل توقيفه، نادت بوحدة دول التعاون الخليجي بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الخليجية، وهي تغريدة أثارت ردودا غاضبة في المملكة ضده.

ووقتها غرد العودة قائلا: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو /حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.