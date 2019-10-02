شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض اليوم، قادماً من جدة. Advertisements

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