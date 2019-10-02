هواوي تبيع مليون جهاز Mate 30 في ساعات

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

هواوي

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة هواوي إنها باعت مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد ميت 30 في بضع ساعات بعد طرحه في الصين، رغم حرمانه من خدمات وتطبيقات غوغل بسبب الحظر الأمريكي على الشركة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء.



وتأمل هواوي حل المشاكل قبل طرحه في الأسواق العالمية، حيث لا أمل للهاتف في النجاح دون خدمات، وتطبيقات غوغل.

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ولأن غوغل وخدماتها محظورة أصلاً في الصين، فإن إطلاق هاتف دون تطبيقات غوغل لا يضره هناك، لذلك أعلنت هواوي بيعها في 3 ساعات فقط مليون جهاز من هاتفي ميت 30، وميت 30 برو يوم الخميس الماضي.

ويُعتقد أن بيع مليون جهاز في أقل من أسبوع أمر مثيرا للإعجاب، ولكن ربما لا يكون ذلك مفاجئاً، لشعبية هواوي في بلدها الأم، والتي زادت بعد الدراما الأمريكية الأخيرة. إذ يشعر بعض الصينيين بأن هواوي تتعرض للظلم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي شجعهم على إظهار دعمهم للشركة بدوافع وطنية.

وبحسب شركة الأبحاث كاناليس، شحنت هواوي نحو 37.3 مليون هاتف في الصين في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 31% عن 2018.

وكانت هواوي العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها في الصين مقارنةً مع العام السابق، ومع شركات مثل أبل، وشاومي، وأوبون وفيفو، التي تراجعت مبيعاتها.