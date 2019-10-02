تطبيق ”واتس آب“ يبدأ اختبار ميزة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

واتس اب

كتب متابعات_الخليج 365

بدأ تطبيق ”واتس آب“ للتراسل الفوري اختبار ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء في تطبيقه لأندرويد، وفقًا لما كشفه تقرير جديد نشره موقع WABetaInfo الإلكتروني.



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وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين أن يقوموا بتحديد زمن استمرار إتاحة الرسالة أمام مستقبلها داخل المحادثة بعد إرسالها، لمدة تتراوح بين خيارين( 5 دقائق وحتى ساعة كاملة)، وليس هناك خيار وسط بينهما.

وتتوافر الميزة الجديدة على متن التحديث التجريبي رقم 2.19.275، والذي وصل فقط إلى عدد محدود من مستخدمي هواتف ”أندرويد“ كمرحلة تجريبية، ولم يوضح التقرير الموعد المتوقع لطرح التحديث لعموم المستخدمين.

وتعد ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء متوافرة بالفعل لدى بعض خدمات التراسل الفوري، مثل: تليجرام، وماسنجر، وسناب شات.