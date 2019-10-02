شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى، محمد بن أحمد البواردى، مع نائب وزير الدفاع بكوريا الجنوبية بارك جيه - مين، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى المجال الدفاعى.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة الدفاع الإماراتية، عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

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وأشار الجانبان، إلى أن العلاقات الثنائية فى مجال الدفاع والصناعات ذات الصلة شهدت عاما من الازدهار والتنوع، واتفقا على ضرورة زيادة توسيع التعاون فى مجالات أكثر من ضمنها الأمن المعرفى والسيبرانى وتعزيز التبادلات على مستوى الأفراد، والتعاون لتطوير تكنولوجيات الدفاع.