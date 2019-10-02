السودان يفوز بعضوية مجلس المنظمة العالمية للطيران المدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز السودان بعضوية مجلس المنظمة العالمية للطيران المدنى، خلال انعقاده فى (مونتريال) بكندا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الفريق طيار مصطفى الدويحى رئيس وفد السودان فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة (إيكاو) القول: "إن اختيار السودان يعتبر حدثا تاريخيا، يؤكد الريادة فى صناعة الطيران". Advertisements وأضاف أن هذا الاختيار مؤشر على تقدير الدول الأعضاء، لأهمية دور السودان وجهوده فى التعاطى مع استحقاقات تطوير النقل الجوى فى المنطقة والإقليم. يذكر أن فوز السودان جرى فى انتخابات لكافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية، من مختلف دول العالم.

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