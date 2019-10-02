فتاة تخرج عن صمتها وتسرد قصة خطيبها الذي تركها "مصطفي أبو تورته"

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

مصطفى وخطيبته

كتب الخليج 365

قررت فتاة تدعى «نهال» أن تخرج عن صمتها لأول مرة وتسرد قصتها على السوشيال ميديا بعد أن قام خطيبها «مصطفى» بتركها يوم خطوبتهما في القاعة وحيدة دون أي مبرر مقنع سوى أن خاله يمر بوعكة صحية.



وجاء الهاشتاج من حكاية «نهال» بعد أن قالت إن «مصطفى» أخذ تورتة الفرح معه قبل مغادرة القاعة، وكان قد أخذ منها أيضا الشبكة الخاصة بها وترك هو وأهله القاعة دون أي مبرر وهي لا تعلم ماذا يحدث وهل هذا حلم ام حقيقة، بعد انتظار اكثر من عامين من أجل اتمام هذه الخطبة يتركها بكل بساطة ويتسبب لها في هذا الألم والصدمة النفسية.

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انقلبت السوشيال ميديا بهاشتاج مصطفي ابو تورته وجاءت بعض التعليقات علي صورته كالتالي : «مصطفي أنت زعلان عشان فضحناگ فالجمهوريه گلها ومفيش كلبه هترضا تبصلك بعد كده وهتتركن جمب أمك يقلبها

قول اه متتكسفش».

ومن هنا بدأت السخرية عليه علي صفحات «الكوميكس» من اجل تنبيه الفتايات من مصطفي الذي غدر بخطيبته يوم فرحها ولم يفكر لحظة في الايام التي قضاها معها وهي تنتظره واصبح علي يد سيدات السوشيال ميديا «مصطفي ابو تورته».

يذكر أن لقب مصطفي أبو تورته تم اقتباصه من مشهد في فيلم حب البنات للفنانة حنان ترك عندما كانت تعاني من عقدة نفسية تجاه الرجال بعد أن والدها خان والدتها وكان يدعي مصطفي ابو حجر فاصبح اسمه تعبير عن خيانة الرجال بين السيدات.