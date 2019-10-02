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© REUTERS / Hamad I Mohammed
وقال: "تتبنى أجهزة الاستخبارات الأمريكية هذه السياسة في هذا البلد، لكنهم لم يقدموا بعد أي دليل. وتحدثنا مع قيادة المملكة العربية السعودية، لقد تحدثت شخصيا مع ولي العهد".
وأضاف: "كما فهمت منه، فإن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة للحصول على أدلة دامغة حول تورط بلد ما في هذه الأحداث. لكن حتى الآن لم يقدم أحد هذه الأدلة، دعونا لا نسترشد بالعواطف بل بالحقائق".
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يرد على اتهام السعودية لإيران بتنفيذ "هجوم أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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