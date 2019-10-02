ونشرت الوزيرة المصرية مجموعة من الصور لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، خلال لقائها مع تشين.
وقالت إنها ناقشت معه سبل التعاون للترويج للسياحة المصرية "من خلال تقديم الأكلات التي يتميز بها المطبخ المصري، حيث أصبحت فنون الطهي من عناصر الجذب السياحي؛ فهي تقدم للسائح نبذة عن ثقافة البلد التي يزورها وتمنحه تجربة لن ينساها".
وتابعت: "كما تناولت العشاء في أجواء مصرية جميلة لما يتمتع به شارع المعز من أجواء مصرية رائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة مصرية تلتقي طباخا عالميا من أجل الترويج للسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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