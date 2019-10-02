وقال القضاة إن عملية الإفراج تمت بعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الدولة الأردنية، وأنه تم اليوم الإفراج عن (علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبو رجيع)، بعد أكثر من شهر على احتجازهم في مدينة طرابلس، وفقا لموقع "جفرا نيوز".
وأشار القضاة إلى أن عملية الإفراج تمت صباح اليوم، وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة، متوجها بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودة ابنائهم.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أكثر من شهر على احتجازهما في ليبيا... عودة مواطنين أردنيين إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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