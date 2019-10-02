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وقال السليطي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الدستور كفل بالمادة ٣٨ حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي".
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وطالب السليطي بعقد جلسة طارئة يوم غد أو بعده وبحضور الرئاسات الثلاث، واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات إصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب.
وأشار السليطي في البيان إلى "ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين، داعيا بالرحمة لشهداء العراق في ساحة التحرير من القوات الأمنية والمتظاهرين".
ومحافظات أخرى، اليوم الأربعاء، احتجاجهم السلمي الذي تعرض للقمع والعنف، يوم أمس، ما أسفر عن وقوع مصابين، وسط اعتقالات طالت العشرات من المشاركين.
واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمناقشة موضوع التظاهرات... برلماني عراقي يطالب بجلسة طارئة بحضور الرئاسات الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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