وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "دعت وزارة التجارة ملاك المركبات إلى التحقق من موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، لإجراء التحديثات اللازمة مجانا".
وأوضحت "واس"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن "طرز السيارات التي استدعتها هي "جي إم سي" من فئتي "سييرا" و"يويكون"، وسيارات "شيفروليه" من فئات "تاهو" و"سوبربان" و"سيلفرادو"، وسيارات "كاديلاك" من فئة "إسكيليد"."
واستدعت الوزارة أكثر من 37 ألف مركبة من نوع "شيفروليه" فئة "تاهو"، بسبب خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل، كما استدعت الوزارة، أكثر من 26 ألف سيارة من نوع "جي إم سي يوكون"، وأكثر من 10 آلاف سيارة من نوع "جي إم سي سييرا"، وأكثر من 4 آلاف "شيفروليه سيلفرادو".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسحب أكثر من 93 ألف سيارة من السوق... ماذا يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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