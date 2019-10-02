ويحاكم المتهمون باتهامات تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".
وكانت المحكمة حجزت القضية لجسلة اليوم للنطق بالحكم، إلا أنه تم تأجيل مد النطق بالحكم على المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية.
يشار إلى أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، كان قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم هشام عشماوي... تأجيل النطق بالحكم على 213 من "أنصار بيت المقدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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