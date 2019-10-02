رئيس البرلمان المصري: زحام محطة أتوبيس في القاهرة يبدو كمظاهرة

وانتقد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "ما روج بشأن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، وما حدث بها من انتقادات للحكومة ومطالبات بفتح المجال العام، بأنها محاولة كلام من أجل تنييم الناس"، بحسب موقع "مصراوي".

© Sputnik . Владимир Федоренко

وتابع عبد العال: "ثورة المجلس لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وأي مسؤول يقصر لن نصمت عليه".

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وتطرق عبد العال لما حدث الجمعة الماضي، وخروج بعض المواطنين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستقرار وقال إنها "رسالة للعالم كله".

وأكد أن وسائل التواصل جيدة لتوصيل الحقيقة، إلا أن البعض يتخذها لنشر الشائعات والأكاذيب، و"لكن نحن في مصر أثبتنا أننا دولة قوية وشعب قوي قادر على مواجهة المغرضين".

وانتقد عبد العال ما نشر عن وجود مظاهرات مناهضة للرئيس السيسي، وقال: "ليس من المنطقي أن تخرج مجموعة صغيرة عقب مباراة لكرة القدم ويتم تصويرها على أنها مظاهرة، وهذا أمر غير منطقي خاصة أن القاهرة محافظة مليئة بالمواطنين، وفي محطة الأتوبيس من كثرة الزحام يتخيل الأمر أنه مظاهرة، وأيضا في حالة خروج الموظفين من مجلس النواب وهم عددهم يقارب 3000 موظف يتصور الناس أنها مظاهرة، وهذا أمر غير منطقي".