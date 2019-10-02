رئيس البرلمان المصري يدعو مدبولي لإلقاء بيان أمام النواب الأسبوع المقبل

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء مدعو لإلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين المصريين، نحن نسير في الطريق الصحيح"، وذلك حسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

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ورد رئيس مجلس النواب المصري، على ما زعمه البعض من إشادته بقائد ألمانيا النازية، هتلر، قائلا: إنه "شخصية ارتكب العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم، ولا يمكن أن أشيد به إطلاقا، ولكن إشادتي كانت بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذجا فريدا في البنيات التحتية على مستوى العالم".

وأكد أن مصر تسير في هذا الإطار الخاص ببناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال، مشيرا إلى أن الروشتة في بناء وتطوير الدولة ترى ألمانيا نموذجا في البنية التحتية، ومن ثم تأخذها في إطار البناء والتشييد، مستشهدا بمحافظة أسوان التي كانت طوال السنوات الماضية دون أي بينة تحتية وأساسية، مما جعلها بعيدة عن العالم والقاهرة ذاتها، وأيضا حلايب وشلاتين.

ولفت إلى أن "مصر تسير في الطريق الصحيح نحو هذه البنية التحتية من طرق وأنفاق في سيناء وكباري علي النيل ومحطات وقود وغيرها من الضوابط التى تخدم المنظومة"، مؤكدا أن "المغرضين حولوا الحديث بأنه إشادة، من أجل إجبارنا على الصمت وعدم الحديث وهو أمر غير مقبول إطلاقا".