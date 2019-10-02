دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تعتزم مايكروسوفت عقد مؤتمرها للكشف عن جديد أجهزة سيرفس اليوم، وبالتزامن مع ذلك تسربت معلومات عن نسخة خاصة من ويندوز 10 مصممة لتدعم الأجهزة ذات الشاشتين تدعى Windows 10X.

ومن المتوقع أن تكشف مايكروسوفت ضمن مؤتمرها اليوم عن حاسب جديد من سلسلة سيرفس يأتي بشاشتين، لذا سيكون نظام التشغيل المذكور منصباً عليه، ويمكن القول أن اسم Windows 10X هو أحدث اسم لما ذكر سابقاً باسم Windows Lite.

لم تسرب أية صور عن واجهات نظام التشغيل وما يميزه عن ويندوز 10 التقليدي، لكن بحسب التسريبات فإن الاختلاف الأساسي هو في طريقة العمل مثل تشغيل التطبيقات ضمن حاوية افتراضية وذلك للاعتماد على السحاب والانترنت في تشغيل غالبية التطبيقات بدلاً من عتاد الجهاز نفسه.

سنغطي لكم كل الجديد في مؤتمر مايكروسوفت اليوم وإن كشفت رسمياً عن Windows 10X سنعرف كافة تفاصيله بالإضافة لحواسب سيرفس برو 7 و سيرفس لابتوب 3 وحتى لابتوب متحول يعمل بمعالجات ARM، كلها متوقع الكشف عنها في حدث اليوم.

التدوينة مايكروسوفت ستكشف عن Windows 10X المخصص للأجهزة ذات الشاشتين ظهرت أولاً على عالم التقنية.