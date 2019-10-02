دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بالرغم من كل جهود جوجل الأمنية في الحفاظ على أمان متجر تطبيقاتها، إلا أنه يعجّ بالتطبيقات الخبيثة والأسوء من ذلك أنها تصل إلى شريحة كبيرة من المستخدمين قبل أن يتم كشفها وإزالتها.

كشف باحث أمني من ESET أن هناك 172 تطبيق خبيث على جوجل بلاي تم تنزيلها على أكثر من 335 مليون هاتف. وتتنوع الأغراض الخبيثة التي تقوم بها تلك التطبيقات مثل إرسال إعلانات مزعجة للاشتراك بخدمات مدفوعة، عرض إعلانات مخفية مزعجة، إرسال رسائل نصية قصيرة مكلفة، التجسس على الحسابات المصرفية وسرقة بطاقات الائتمان.

مع أن عدد مرات التنزيل الكبير قد لا يوحي مباشرة بمدى سوء الوضع لأنه لا يكشف معدل الاستخدام والنشاط، لكن يبقى وصول تطبيقات خبيثة إلى مئات ملايين الهواتف قبل التعرف عليها عبر آليات الأمان والحماية في جوجل بلاي، مشكلة كبيرة.

حالياً تم التعامل مع هذه التطبيقات بعد إبلاغ جوجل عنها وحذف أغلبها إن لم يكن كلها.

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وفي يوليو الماضي كشف نفس الباحث الأمني عن نتائج دراسة أظهرت وجود 205 تطبيق خبيث تم تنزيلها 32 مليون مرة.

يبدو أن المسلسل طويل ولن نصل إلى أمان نسبي جيد في التطبيقات المنزلة من جوجل بلاي، وهو ما يفرض علينا الحذر قبل النقر على زر التنصيب.

التدوينة اكتشاف أكثر من 170 تطبيق خبيث على جوجل بلاي وصلت إلى مئات ملايين الهواتف ظهرت أولاً على عالم التقنية.