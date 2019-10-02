أدت مشاكل جديدة في تويتر إلى توقف عدد من مزايا تطبيق إدارة التغريدات الذي تطوره الشركة Tweetdeck .
قالت شركة تويتر على حسابها الرسمي على الشبكة، أن مشاكل طرأت على المنصة أدت لتوقف بعض المزايا على الموقع الرئيسي وتطبيق Tweetdeck الخاص بإدارة التغريدات وتطوره الشركة لمساعدة الصحفيين والشركات على تنظيم أعمالهم وسرعة الرد والتفاعل مع المستخدمين.
وأوضحت أن المستخدمين ربما يواجهون مشاكل في نشر التغريدات، وصول الاشعارات، رفع الصور والفيديو، أو رؤية الرسائل المباشرة الواردة.
كما أن هناك مشاكل مختلفة ربما يتعرض لها مستخدمي الشبكة في الوقت الحالي تشمل إضافة الاستفتاءات والقيام ببعض الأمور الأخرى.
المهم أن الشركة أعلنت عن عملها على حل المشكلة في الوقت الحالي، لذلك في حال واجهتك أي من المشاكل على Tweetdeck أو التطبيق الرئيسي، فيرجى الانتظار حتى وصول الحل.
المصدر:
We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019
التدوينة مشاكل في تويتر تؤدي لتوقف عديد من مزايا تطبيق Tweetdeck ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاكل في تويتر تؤدي لتوقف عديد من مزايا تطبيق Tweetdeck لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.