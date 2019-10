دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مشاكل في تويتر تؤدي لتوقف عديد من مزايا تطبيق Tweetdeck

أدت مشاكل جديدة في تويتر إلى توقف عدد من مزايا تطبيق إدارة التغريدات الذي تطوره الشركة Tweetdeck .

قالت شركة تويتر على حسابها الرسمي على الشبكة، أن مشاكل طرأت على المنصة أدت لتوقف بعض المزايا على الموقع الرئيسي وتطبيق Tweetdeck الخاص بإدارة التغريدات وتطوره الشركة لمساعدة الصحفيين والشركات على تنظيم أعمالهم وسرعة الرد والتفاعل مع المستخدمين.

وأوضحت أن المستخدمين ربما يواجهون مشاكل في نشر التغريدات، وصول الاشعارات، رفع الصور والفيديو، أو رؤية الرسائل المباشرة الواردة.

كما أن هناك مشاكل مختلفة ربما يتعرض لها مستخدمي الشبكة في الوقت الحالي تشمل إضافة الاستفتاءات والقيام ببعض الأمور الأخرى.

المهم أن الشركة أعلنت عن عملها على حل المشكلة في الوقت الحالي، لذلك في حال واجهتك أي من المشاكل على Tweetdeck أو التطبيق الرئيسي، فيرجى الانتظار حتى وصول الحل.

