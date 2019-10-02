دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

اعترف مهندس في ياهوو دخوله إلى حساب آلاف السيدات وإساءة استخدامها بحثاً عن صور وفيديوهات عارية لهنّ.

واعترف مهندس البرمجيات الشاب Reyes Daniel Ruiz بارتكابه الجريمة المتهم بها وهي اختراق الأنظمة الحاسوبية والتي تجعله يواجه عقوبة السجن حتى خمسة أعوام مع غرامة مالية 250 ألف دولار ما عدا التعويضات المالية لأصحاب الحسابات.

وسيصدر الحكم النهائي بالقضية في الثالث من فبراير المقبل.

وكان المذكور يستهدف السيدات الشابات من أصدقائه وزملائه ومعارفه ويدخل إلى حساباتهم في ياهوو أو يستخدمها للدخول إلى حسابات بخدمات اخرى مثل دروب بوكس و فيس بوك وجي مايل و iCloud وأية خدمات أخرى قد تشارك فيها بصورهنّ العارية.

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ترك المذكور العمل لدى ياهوو العام الماضي وقام بتدمير حاسبه الخاص ووسائط التخزين التي احتفظ عليها بالصور والفيديوهات المسروقة للمستخدمين.

تضاف هذه الفضيحة إلى سجل المشاكل الطويلة التي عانت منها ياهوو وكان أشهرها الاختراق الذي حصل عام 2016 وأدى إلى تسريب بيانات الدخول إلى أكثر من 3 مليار مستخدم يشكّلون تقريباً كافة مستخدمي ياهوو.

التدوينة مهندس في ياهوو بحث في آلاف الحسابات عن الصور العارية للمستخدمين ظهرت أولاً على عالم التقنية.