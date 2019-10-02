دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X2 Pro ينطلق قريباً بكاميرة 64 ميجا بيكسل وتكبير hybrid حتى 20 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Realme على خططها لإطلاق هاتف Realme X2 Pro في السوق الأوروبي خلال هذا الشهر، ومن جديد كشفت التسريبات عن تفاصيل أكثر لمواصفات هذا الإصدار.

ينطلق هاتف Realme X2 Pro قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما تدعم Realme هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

يأتي هاتف Realme X2 Pro قريباً بكاميرة رباعية في الجهة الخلفية تستبدل فيها الشركة عدسات macro التي قدمت في هاتف realme X2 بعدسات telephoto في الإصدار الجديد مع دعم التكبير hybrid حتى 20 مرة.

أيضاً من المقرر أن يأتي أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة 115 درجة، وقدرة أيضاً على تصوير macro من مسافة 2.5سم.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme X2 Pro يأتي بحجم شاشة 6.55 إنش بجودة عرض FHD بلس، كما تتميز الشاشة بنتوء القطرة مع معدل تحديث يصل إلى 90Hz، وهو نفس معدل التحديث الذي قدم في هاتف OnePlus 7T.

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وقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف realme X2 Pro يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، وهو ما أكده CMO Xu Qi Chase في إعلان تشويقي على weibo، كما أكد أيضاً على معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

وفي تسريبات مصورة للقطة الشاشة لهاتف realme X2 Pro، تم تأكيد دعم الهاتف لتقنية NFC، كما يعد أحد الإصدارات التي تدعم شبكات 4G، أيضاً تؤكد لقطة الشاشة على أن الهاتف يأتي بجودة عرض Full HD بلس، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 20:9.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في شاشة AMOLED، كما تشير التوقعات إلى تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 30W، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف realme X2 Pro في مؤتمر يعقد في 4 من أكتوبر في إسبانيا.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme X2 Pro ينطلق قريباً بكاميرة 64 ميجا بيكسل وتكبير hybrid حتى 20 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.