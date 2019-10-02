شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: لن أترك الصناعة الوطنية تُعانى وسأقدم لها الدعم اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه لن يترك صناعة محلية تُعانى إلا وسيقدم لها الدعم اللازم، انطلاقا من قناعته بوجوب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، لكى يتحول اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعى إلى إنتاجى.

وأكد الرئيس اللبنانى، خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزير الصناعة وائل أبو فاعور ووفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين لبحث واقع الصناعة المحلية - حرصه على تعزيز الاقتصاد الوطنى وحماية الصناعة اللبنانية والحد من الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن التدابير الأولية التى اتخذتها الحكومة فى سبيل دعم الصناعة الوطنية وحمايتها أسفرت عن نتائج إيجابية، وأن هناك المزيد من التدابير سيتم العمل على إقرارها.

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من جانبه، قال وزير الصناعة اللبنانى، فى تصريح له عقب اللقاء، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى الحماية من الاستيراد الإغراقي، وأنها دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وشملت 18 سلعة ومنتجا وقطاعا صناعيا لبنانيا، إلى جانب إصدار رئيس الوزراء سعد الحريرى تعميما بإعطاء الأفضلية فى المناقصات العمومية للصناعات اللبنانية.

واعتبر أن تلك الإجراءات وغيرها، أوجدت شعورا لدى الصناعيين اللبنانيين أن الدولة تتبنى قضية الصناعة الوطنية بصورة حقيقية، مؤكدا أن الصناعة بإمكانها أن تكون السند الحقيقى والقوى للاقتصاد اللبناني، ومولدا كبيرا لفرص العمل، وأساسا لتوفير العملة الصعبة، والتصدير على نحو يعفى لبنان من الاستنزاف المالى الذى يعانى منه حاليا، وبما يقضى على الأزمة المالية الأخيرة التى تفاقمت جراء عدم توفر العملة النقدية الأجنبية.