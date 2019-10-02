شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تحتجز شحنة من الأدوية بمطار صنعاء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن مليشيا الحوثى الانقلابية احتجزت شحنة جديدة من الأدوية، خاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" فى مطار صنعاء الدولى.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المصادر قولها، إن مليشيا الحوثى تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التى وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع فى مطار صنعاء الدولي.

وأضافت أن المليشيا الحوثية طلبت من المنظمة إعادة بعض الأنواع من الأدوية، بدعوى أن الوضع الصحى فى اليمن لا يحتاجها، فى الوقت الذى يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن المليشيا الانقلابية تمارس ضغوطا كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة فى المجال الصحى لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددة بعرقلة عمل تلك المنظمات فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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يشار إلى أن مليشيا الحوثى كانت قد منعت، يوم / الإثنين / الماضي، دخول ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن، العبيد أحمد العبيد، إلى البلاد، وأمرت طائرته بالإقلاع بعد وقت قصير من هبوطها فى (صنعاء).