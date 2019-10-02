شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تعرب عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، داعية إلى تخفيف حدة التوتر فى البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنها تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أى من الأطراف.

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وتابعت السفارة الأمريكية فى بيانها : نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين، داعية الأطراف كافة إلى نبذ العنف مع ضبط النفس فى ذات الوقت.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها ساحة التحرير تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح وتوفير فرص عمل للشباب.