شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 4 آلاف وظيفة وتعيين 14152 إماما ومؤذنا فى 10 أشهر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزارة الشئون الإسلامية تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.
وحسب موقع عكاظ، أوضح وزير الشئون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جميع من عينوا استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأجريت لهم مقابلات شخصية.
وقال إن الوزارة تحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها.
يشار إلى أن هذه الوظائف قد سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.
وعلمت أن الوظائف التى تم سحبها من المراقبين تتجاوز 4 آلاف وظيفه منها 3 آلاف مراقب ميدانى والف موظف إدارى لايمارسون أعمالهم وأكثر هذه الوظائف فى المحافظات والمراكز الطرفية.
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