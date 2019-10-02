شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: الإفراج عن الأردنيين المحتجزين فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين فى ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة فى الأردن مع السلطات الليبيبة تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم.