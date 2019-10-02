شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالكونجرس الأمريكى: لبنان حليف رئيسى للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو الكونجرس الأمريكى دارين لحود، إن لبنان حليف رئيسى للولايات المتحدة الأمريكية والتى تحرص على دعمه ومساعدته، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن لبنان ينبغى عليه أن يظهر للعالم أنه بإمكانه تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، على نحو يعيد التوازن إلى البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، اليوم، لوفد من "مجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان" بحضور عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية إيلينوى دارين لحود.

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وأشار إلى أن المباحثات مع وزيرة الداخلية اللبنانية تناولت ملف النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، وسبل تقديم الدعم للاقتصاد اللبناني، مؤكدا أن هناك تحديات مرتبطة بلبنان وإصلاحات يجب أن تنفذ فى ما يتعلق بمكافحة الفساد وإعادة التوازن للمالية العامة وتصحيح النظام الضريبي.

وأضاف: "حضرت إلى هنا مع زميلين من الكونجرس أحدهما عن الحزب الديمقراطى والآخر عن الحزب الجمهوري، وكلاهما من أصول لبنانية، ونحن جميعنا أعضاء فى جمعية الصداقة اللبنانية - الأمريكية، ونتطلع قدما إلى نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة، لكى نرى كيف يمكننا المساهمة فى تقديم الدعم على كافة المستويات، غير أنه على لبنان من جانبه أن يظهر للعالم أن بإمكانه تنفيذ الإصلاحات والسير قدما فيها".