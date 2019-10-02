شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فى اليوم الثانى من الاحتجاجات فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت قوات الأمن الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مع تجدد الاحتجاجات فى بغداد اليوم الأربعاء فى اليوم التالى لمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 200 فى اشتباكات بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

وذكرت مصادر فى الشرطة أن 8 محتجين على الأقل أصيبوا فى حى الزعفرانية بجنوب شرق بغداد عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين.

وفى شمال بغداد خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع فى حى الشعب وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا يربط بين العاصمة والمدن الشمالية. وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.

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وبدأ الاحتجاج الرئيسى أمس الثلاثاء فى بغداد حيث سقط قتيل بينما خرجت بعض المظاهرات فى مناطق أخرى منها مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث قالت الشرطة إن محتجا قتل بالرصاص.

وقال بيان للحكومة أمس الثلاثاء إن من بين المصابين 40 من قوات الأمن وألقى باللوم فى العنف على "مجموعة من مثيرى الشغب".