شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة فى السودان يؤكد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار شمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، فى ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، مشيدا بالجهود التى بذلتها حكومة الولاية لتحقيق الاستقرار، فى كافة المجالات.

وقال البرهان، خلال لقائه والى شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، فى الخرطوم، إن مجلس السيادة مستمر فى دعم جميع مشروعات الولاية، لافتا إلى أن أعضاء مجلس السيادة يعتزمون زيارة شمال دارفور، فى الأيام المقبلة، للإطلاع على أوضاعها.

وبحث والى شمال دارفور خلال لقائه، عددًا من الوزراء، فى الخرطوم، تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فى شمال دارفور؛ لتعزيز برامج الإصلاح الإدارى بالمؤسسات الحكومية، وإجراء المسح الاقتصادى والاجتماعى بالولاية.