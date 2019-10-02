رئيس دائرة الإتصال التركي: موقف السعودية حيال مقتل "خاشقجي" يؤلم الضمائر

أنقرة/ فردي توركتن/ الخليج 365رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

- تركيا منعت باستخدام كافة إمكاناتها، التستر على هذه الجريمة المنظمة والمخطط لها

- تركيا ستواصل متابعة قضية جمال خاشقجي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن ما يؤلم الضمائر موقف السلطات السعودية الذي يلقي بظلال الشبهة على شفافية العملية القضائية المتعلقة بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وعدم بذلها جهدًا كافيًا لتحقيق العدالة.

جاء ذلك في تغريدات نشرها ألطون، الأربعاء، عبر حسابه في موقع "تويتر"، في الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في القنصلية العامة السعودية بمدينة إسطنبول التركية، التي دخلها يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأشار ألطون إلى أنه من خلال الموقف الحكيم للرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل تركيا جهودها منذ اللحظة الأولى من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة الشنيعة.

وشدّد المسؤول الرئاسي على أن تركيا منعت باستخدام كافة إمكاناتها، التستر على هذه الجريمة المنظمة والمخطط لها.

واستدرك: "إلا أن موقف السلطات السعودية الذي يلقي بظلال الشبهة على شفافية العملية القضائية، وعدم بذلها جهدًا كافيًا لتحقيق العدالة، لهو أمر يؤلم الضمائر".

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ولفت إلى أن تركيا ستواصل متابعة قضية جمال خاشقجي.

في السياق ذاته، دعا ألطون المجتمع الدولي أيضًا إلى إبداء موقف مشترك ضد الجريمة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.



وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.



وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

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