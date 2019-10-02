"IHH" تفتتح مركزا ثقافيا في مقرّها بغزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأربعاء، مركزا ثقافيا في مقرّها الواقع وسط مدينة غزة.

ويستوعب المركز الذي حمل اسم "محسن يازجي أوغلو الثقافي العثماني"، نحو ألفي طالب سنويا.

وتوفي محسن يازجي أوغلو، مؤسس حزب "الاتحاد الكبير" التركي، عام 2009.

ويدعم هذا الحزب، المركز الثقافي العثماني، تخليدا لاسم زعيمهم الراحل "يازجي أوغلو".

وقال أشرف يلماز، مدير الهيئة في قطاع غزة، لوكالة "الخليج 365":" إن المركز سيقدّم خدمات مجانية لشريحة الطلاب في القطاع، نظرا لما تعاني منه غزة بفعل الحصار الإسرائيلي (المفروض للعام الـ13 على التوالي)".

وتتنوع الخدمات التي سيقدمها المركز ما بين دورات ثقافية تدريبية في اللغة الإنجليزية، والحاسوب وفروعه، وتحفيظ القرآن، والتنمية البشرية.

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ويتكون المركز من طابقين، الأول يحتوي على غرفتين واحدة للكمبيوتر والثانية للدورات الإنجليزية، وأما الطابق الثاني (يحتوي على 4 غرف) فهو مخصص لتحفيظ القرآن والذي أُطلق عليه اسم "مدرسة مافي مرمرة القرآنية".

وبيّن يلماز أن المركز يشترط على الطلبة، للالتحاق بدوراته التدريبية، أن يكون "جامعيا أو خريجا جديدا".

ويُتاح المجال للأطفال من سن الأربعة أعوام وحتّى مرحلة الثانوية العامة (18 عاما)، للانضمام إلى دروس تحفيظ القرآن.

بدوره، قال مصطفى دستجي، زعيم "الاتحاد الكبير"، في اتصال أجراه مع "يلماز"، عبر أحد تطبيقات المراسلة الفورية:" جاء الوقت المناسب لافتتاح مثل هذا المركز، ونحن سعيدون بفتحه".

وأكد على أن حزبه سيكمل "المسيرة في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة".

وأضاف مستكملا:" يازجي أوغلو كان داعما للشعب الفلسطيني، واليوم نكمل هذه المسيرة باسمه واسم الحزب، وباسم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان؛ والذي ظهرت مناصرته للقضية خلال كلمته الأخيرة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي".

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