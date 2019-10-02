صحفيون يطالبون برفع حصار غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

غزة / مصطفى حبوش/ الخليج 365

شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، في وقفة للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.

ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، أمام معبر "بيت حانون" (ايرز)، شمالي القطاع، لافتات تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين، وتطالب منظمات حقوق الإنسان بالعمل على محاسبة إسرائيل على "جرائمها" بحقهم.

وقال الصحفي الفلسطيني علاء عبد الفتاح، في تصريح لوكالة الخليج 365 على هامش الوقفة:" جئنا هنا اليوم لنرفع صوتنا في وجه الظلم والانتهاكات الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني والصحفيين بقطاع غزة".

وأضاف عبد الفتاح:" الصحفيون في غزة تعرضوا لانتهاكات جسيمة من الاحتلال، فخلال أحداث مسيرات العودة استشهد صحفيان وأصيب المئات منهم بجروح وحالات اختناق جراء استهدافهم بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية، خلال تغطيتهم للمسيرات".

وطالب المؤسسات الحقوقية وهيئات الدفاع عن حقوق الصحفيين بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ضد الصحفيين الفلسطينيين.

من جانبه، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لمراسل الخليج 365، إن "الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 13 عاما، أثر بشكل كبير على عمل الصحفيين الفلسطينيين".

وأضاف معروف:" إسرائيل تمنع الكثير من الصحفيين من السفر ومن تلقي العلاج بالخارج، وتمنع كذلك وصول معدات السلامة المهنية لهم، إضافة إلى أن قواتها تستهدفهم بالرصاص والقنابل خلال تغطيتهم لمسيرات العودة".

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وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي وضع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بصورة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة.

ووثّق مركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطيني غير حكومي) في تقرير نشره، الثلاثاء، قتل القوات الإسرائيلية لصحفيين اثنين وجرحها لـ 173 آخرين من بينهم 10 صحفيات، خلال عملهم على تغطية مسيرات العودة قرب حدود غزة.

وذكر المركز في تقريره، أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال ممارسة عملهم في تغطية مسيرات العودة".

ويقمع الجيش الإسرائيلي بعنف مسيرات العودة السلمية؛ منذ انطلاقها في مارس/ آذار 2018، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء حصار إسرائيلي مستمر لأكثر من مليوني نسمة في غزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

كما يطالبون بعودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

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