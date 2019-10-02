النيابة العامة توجه بالقبض على معنف طفل بالضرب والحرق

صحيفة الخليج الالكترونية وجهت النيابة الهامة أمرًا بالقبض والإحضار بحق أحد الاشخاص إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده ،وذلك بناء على ما تفتضيه المصلحة العامة واستنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية أصدرت النيابة العامة، وأكدت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد ( 28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية، والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل. انشر الخبر :

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