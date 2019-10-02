رجل مرور سوداني يحول عمله الميداني إلى فقرة ترفيهية

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

حول رجل مرور سوداني عمله اليوم في تنظيم الحركة المرورية إلى فقرة ترفيهية في غية المتعة والإثارة.

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وما إن ترسل الشمس أشعتها عند كل صباح إلا ويقابل السودانيون رجل المرور المرح في الشوارع حيث يقوم بتنظيم الحركة المرورية بكل سهولة ويسر بحركاته المرحة والتي يقابلها الجميع بإبتسامة وهو يطلب من قائدي السيارات التحرك بسرعة عند فتح الاشارة لإخلاء الطريق.

المدهش أن رجل المرور وطيلة عمله في الإدارة العامة للمرور بولاية الجزيرة وتحديدا في مدينة ودمدني وعلى مدار سنوات لم يحرر مخالفة واحدة ضد أي من سائقي السيارات حتى لقب بعدو المخالالفات المرورية.