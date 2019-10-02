الإماراتي هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من محطة الفضاء الدولية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

نشر الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، صورة فضائية لمكة المكرمة.

وكتب “المنصوري”، عبر “تويتر”: “صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

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وكان هزاع المنصوري (35 عامًا) حيث إلى محطة الفضاء الدولية بصحبة الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا، في رحلة غير مأهولة على متن مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.