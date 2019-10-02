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الان تتابع الإماراتي هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
نشر الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، صورة فضائية لمكة المكرمة.
وكتب “المنصوري”، عبر “تويتر”: “صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.
وكان هزاع المنصوري (35 عامًا) حيث إلى محطة الفضاء الدولية بصحبة الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا، في رحلة غير مأهولة على متن مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.
مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية
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