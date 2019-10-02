فتاة تخلع ملابسها في شوارع الكويت.. ماذا حدث؟

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
فتاة تخلع ملابسها في شوارع الكويت
كتب
الخليج 365
بسرعة كبيرة كالبرق، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس شفافة.
الفتاة قامت بخلع ملابسها أمام أبراج الكويت الشهيرة، خلال وقت الفجر، وأخذت صورًا تعد فاضحة ومخالفة لقوانين وعادات البلد.
وظهرت الفتاة في الصور بـ البكيني فقط، واعتقد مستخدمو مواقع التواصل بأنها مواطنة كويتية.
لكن مصدر أمني كويتي في عمليات الداخلية أكيد اليوم الأربعاء، أن الفتاة "ذات ملامح أوروبية وليست من مواطني البلد.
وأضاف المصدر وفقًا لصحيفة أن الفتاة تعمدت الظهور بهذا الشكل أمام واحد من أهم وأشهر معالم الكويت ونشر الصور على الإنترنت لتسيئ لثقافة البلد، كونها ذات طابع اسلامي وثقافي عريق.
وبحسب المصدر، فإن الشرطة لن تستطيع اتخاذ أي قرار بسبب عدم وجود بلاغ حي في تلك المنطقة بظهور فتاة بـ البكيني، وعليه ستتجاهل الشرطة الأمر.
وشدد المصدر على ضرورة ملاحقة الفتاة وفقاً لما نشرته إلكترونيًا لأن ما فعلته يعتبر "فعلًا فاضحًا" وإهانة لثقافة البلد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.