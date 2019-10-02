فتاة تخلع ملابسها في شوارع الكويت.. ماذا حدث؟

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

فتاة تخلع ملابسها في شوارع الكويت

كتب الخليج 365

بسرعة كبيرة كالبرق، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس شفافة.



الفتاة قامت بخلع ملابسها أمام أبراج الكويت الشهيرة، خلال وقت الفجر، وأخذت صورًا تعد فاضحة ومخالفة لقوانين وعادات البلد.

وظهرت الفتاة في الصور بـ البكيني فقط، واعتقد مستخدمو مواقع التواصل بأنها مواطنة كويتية.

Advertisements

لكن مصدر أمني كويتي في عمليات الداخلية أكيد اليوم الأربعاء، أن الفتاة "ذات ملامح أوروبية وليست من مواطني البلد.

وأضاف المصدر وفقًا لصحيفة أن الفتاة تعمدت الظهور بهذا الشكل أمام واحد من أهم وأشهر معالم الكويت ونشر الصور على الإنترنت لتسيئ لثقافة البلد، كونها ذات طابع اسلامي وثقافي عريق.

وبحسب المصدر، فإن الشرطة لن تستطيع اتخاذ أي قرار بسبب عدم وجود بلاغ حي في تلك المنطقة بظهور فتاة بـ البكيني، وعليه ستتجاهل الشرطة الأمر.

وشدد المصدر على ضرورة ملاحقة الفتاة وفقاً لما نشرته إلكترونيًا لأن ما فعلته يعتبر "فعلًا فاضحًا" وإهانة لثقافة البلد.