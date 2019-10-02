دراسة دولية تؤكد أن تناول اللحوم الحمراء

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

لحوم

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت دراسة دولية أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها ليس مرتبطاً على ما يبدو بمخاطر صحية كبرى لدى معظم الناس.



وأعد الدراسة، التي تخالف اعتقاداً شائعاً، فريق دولي من الأطباء، بعد الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة حول الموضوع.

وقال فريق الباحثين تحت إشراف برادلي جونستون، من جامعة دالهاوسي بهاليفاكس الكندية، في دراستهم التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة "أنالس اوف انتيرنال ميديسين"، إن دراستهم كشفت فقط علاقة ضعيفة بين تناول اللحوم والإصابة بالسرطان، والسكر، إضافةً لأمراض القلب والدورة الدموية.

كما قدم الفريق المكون من 14 باحثاً، توصيات غذائية جديدة في نفس المجلة، استناداً إلى تحليل بيانات خمس دراسات تجميعية.

وقالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، بليون الفرنسية، إن تناول اللحوم الحمراء، أي لحوم الأبقار، والخنازير، والأغنام، والماعز: "ربما يسبب السرطان"، بل إن منتجات هذه اللحوم مصنفة لدى الوكالة "مسببة للسرطان".

لذلك فإن الكثير من توجيهات التغذية، توصي بتناول كميات أقل من اللحوم.

Advertisements

واطلع فريق الباحثين على جميع الدراسات الطبية المتعلقة بهذه القضية والتي صدرت في المجلة المذكورة حتى يوليو(تموز) 2018، والموجودة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمجلة.

وقيم الباحثون نتائج هذه الدراسات آخذين في الاعتبار الطرق البحثية، وجودة البيانات، ومراعاة عوامل التأثير، لمعرفة مدى قوة نتائج هذه الدراسات، كل على حدة.

وتضم هذه العوامل المؤثرة، على سبيل المثال، المواد الحافظة، مثل ملح الصوديوم، وأملاح النترات، والنتريت، أو المواد التي تنشأ عن شيّ اللحم.

وكانت نتيجة هذه المراجعة الصارمة أنه إذا اعتدل الإنسان في تناول اللحوم، وخفض عدد مرات تناول اللحوم إلى ثلاث حصص لحوم أسبوعياً، أي خفضها من سبع إلى أربع مرات، ينخفض خطر الإصابة بشكل طفيف فقط.

وإذا تناول 1000 إنسان، بناء على ذلك، كميات أقل من اللحوم المعالجة، فإن حالات الإصابة بالسكر التي تحتسب بين هذا العدد تنخفض في 11 عاماً، بـ 12 حالة. وإذا خفض 1000 شخص تناول اللحوم غير المعالجة، ينخفض عدد الوفيات بسبب السرطان مقارنة مع متوسط العمر، بثمانية حالات، وتنخفض الوفاة بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية في 11 عاما بأربع حالات.

وفي جميع السيناريوهات، كان التدليل على هذا الانخفاض في المخاطرة ضعيفاً أو ضعيفاً جداً.

وأخذ الباحثون في اعتبارهم أيضاً الراحة التي يشعر بها الكثير من الناس عند تناول اللحوم.

وبعد موازنة المخاطر الصحية، وفقدان الشعور بالراحة الذي يعنيه التخلي عن اللحوم، أوصى جونستون وزملاؤه باستمرار الأصحاء في تناول اللحوم ومنتجاتها بنفس القدر الذي يتناولونه حالياً.

غير أن الباحثين أكدوا أن هذه التوصية لا تأخذ في الاعتبار أن التخلي عن اللحوم يمكن أن يكون مجدياً لأسباب أخرى، مثل راحة الحيوان، على سبيل المثال، أو بسبب آثار تربية الحيوانات على البيئة والمناخ، معتبرين أن هذه الدراسة تشكل دافعاً إضافياً لدراسات ذات مستوى أفضل عن العلاقة بين التغذية والصحة.