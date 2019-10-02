لهذا السبب.. لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أقراص الدواء

كتب متابعات_الخليج 365

حذرت غرفة الصيادلة الألمان من شَطر أقراص الدواء إلى أجزاء بالسكين أو ما شابهه من أدوات المطبخ.

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وأوضحت الغرفة أن سكين المطبخ قد يكون ملوثا بالجراثيم، ما يؤدي إلى تلوث أقراص الدواء. وبدل من ذلك تنصح الغرفة باستخدام أداة التقسيم المرفقة مع أقراص الدواء.

وتقدم نشرة الدواء معلومات عن إمكانية تقسيم أقراص الدواء إلى أجزاء، إذ توجد أنواع من الأقراص لا يمكن شطرها مثل الأقراص المزودة بآلية الإطلاق الموقوت والمعروفة باسم أقراص "الريتارد".

وتستخدم هذه الآلية لإطلاق المادة الفعالة في وقت معين وببطء، ويشتمل القرص على طبقة خارجية لا يجوز كسرها في الغالب، حتى لا تُدمر المكونات في الدواء، والتي تكون حساسة لحامض المعدة.