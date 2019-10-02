شركة آرلو تطلق كاميرا المراقبة Pro 3 الذكية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كاميرا المراقبة Pro 3 الذكية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آرلو كاميرا المراقبة Pro 3 الذكية، التي تمتاز بدقة عالية ورؤية ليلية مع صور ملونة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا الجديدة تتمتع بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل، وتلقط صور HDRعالية التباين بشكل خاص.

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وتبلغ مساحة الرؤية 160 درجة، وبفضل مصابيح LED العاملة بالأشعة تحت الحمراء، والضوء الكاشف"سبوت لايت" يمكن بالتقاط صور ليلية مفصلة وملونة.

وأدمج ميكروفون أحادي وسماعة في الكاميرا المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وظروف الطقس. وبذلك يمكن تنشيطها الكاميرا بالإشارات الصوتية، كما أنها تدعم المساعد الصوتي أمازون أليكسا وغوغل هوم.

وجُهزت الكاميرا بتقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 b/g/n/ac اللاسلكية، وببطارية تتراوح مدة تشغيلها بين 3 و 6 أشهر.

ويبلغ سعر كاميرا المراقبة 200 دولار أمريكي للكاميرا منفردة، و500 دولار للطقم المكون من كاميرتين ومحورٍ.