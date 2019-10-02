عودة خدمة شركة تويتر للعمل بعد أن أصابها عطل

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

توتير

كتب متابعات_الخليج 365

عادت خدمة شركة تويتر للعمل، الأربعاء، بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته تويت ديك؛ ما أثر على آلاف المستخدمين.



وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على تويتر وتويت ديك. ولم تصدر الشركة بيانا رسميا حول أسباب العطل.

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وفي وقت سابق تلقى موقع "آوتيدج دوت ريبورت" الذي يرصد بلاغات الأعطال أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وقالت الشركة في تغريدة: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا".

كان ممثل لتويتر قد أبلغ رويترز في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.