شركة أمازون تطلق نظارة وخاتماً يدعمان المساعد الصوتي "أليكسا"

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

خاتم ونظارة

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أمازون نظارة وخاتماً يدعمان المساعد الصوتي "أليكسا".



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وأوضحت الشركة أن النظارة Echo Frames تشتمل على ميكروفون، وسماعة صغيرة للتواصل مع المساعد الصوتي أمازون Alexa، وتتوفر هذه النظارة بـ 180 دولاراًَ أمريكياً.

ويتمتع الخاتم Echo Loop بنفس التجهيزات أيضاً، كما أنه يشتمل على زر صغير لتفعيل المساعد الصوتي أمازون "أليكسا"، كما يتطلب الأمر تقريب الخاتم من الفم عند إصدار الأمر الصوتي.

ويتوفر الخاتم بمقاسات مختلفة ويبلغ سعره 130 دولاراً أمريكياً.