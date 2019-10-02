شركة مايكروسوفت تلجأ إلى الواقع الافتراضي .. لهذا السبب

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

شركة مايكروسوفت تلجأ إلى الواقع الافتراضي

كتب متابعات_الخليج 365

لجأت شركة مايكروسوفت إلى الواقع الافتراضي لتعليم الأطفال عن الجاذبية الصغرى، عبر مشروع جديد يسمى مختبر الجاذبية الصغرى Microgravity Lab، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم الإثنين.



ويتيح المشروع الجديد الذي طوره قسم Microsoft Garage للمعلمين، طريقة جديدة وتفاعلية لتعليم طلاب المدارس المتوسطة مفاهيم الفيزياء المعقدة في الجاذبية الصغرى.

Advertisements

وتسمح التجربة للطلاب باستكشاف مبادئ الفيزياء، مثل الحفاظ على الحركة وقوانين نيوتن الثانية والثالثة حول الحركة، من خلال سياق الجاذبية الصغرى على القمر.

ويصعب تفسير مفهوم الجاذبية الصغرى ومحاكاته على الأرض، ولكن قد يسهل تعليمه من خلال الواقع الافتراضي.

ومختبر الجاذبية الصغر ثمرة للتعاون بين فريق مايكروسوفت للمتدربين في فانكوفر، ووكالة الفضاء الأمريكية ناساNASA، ويحاكي الظروف التي يعيشها رواد الفضاء أثناء وجودهم في الفضاء، ما يسهل على الطلاب فهم مفاهيم الفيزياء المعقدة هذه.

ويتضمن Microgravity Lab تجارب تفاعلية مدعومة ببيانات حية، تبث مباشرة إلى مصنف Excel، وخطة درس مفصلة.

ويمكن للمعلمين المهتمين باستخدام مختبر الجاذبية الصغرى في الفصل الدراسي طلب دعوة عبر مايكروسوفت، وهناك أيضاً خطة دروس مكثفة تتوافق مع التجربة، والتي تتم عبر أربعة فصول دراسية مدتها 50 دقيقة.