شركة أبل تصدر تحديثاً جديدًا لإصلاح ثغرات في آي فون

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

آي فون

كتب متابعات_الخليج 365

أصدرت شركة أبل الإثنين تحديثاً جديدًا "آي أو إس 13.1.2" بعد يومين من تحديث "آي أو إس 13.1.1" لإصلاح ثغرة تسمح للوحات المفاتيح الخارجية بالـ "وصول كامل" وتنقل البيانات عبر الإنترنت دون إذن المستخدم.



كما يسد التحديث أيضاً ثغرة تجعل شريط التقدم للنسخة الاحتياطية لخدمة آي كلاود، يستمر في التقدم حتى بعد نجاح النسخة الاحتياطية.

وقالت أبل إن الإصدار 13.1.2 الجديد يحل مشاكل توقف تطبيق الكاميرا عن العمل، أو تعطل ضوء الفلاش، والمشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان بيانات معايرة الشاشة. بالإضافة إلى المشكلة التي تؤدي انقطاع الاتصال بتقنية البلوتوث على بعض المركبات.

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ويقدم (آي أو إس 13.1.2) جميع المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، بالإضافة إلى إصلاحات للثغرات. كما أنه يأتي مع الإصدار 13.1.2 من نظامي (آي باد أو إس) المخصص لأجهزة آي باد اللوحية.

يُشار إلى أن أبل أطلقت نظام "آي أو إس 13" يوم الخميس الماضي، مع مزايا أبرزها الوضع الداكن، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائياً إلى مواضيع داكنة مستفيداً من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آي فون، فهي وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، التي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضاً بتحسينات على تطبيقات أبل، بما في ذلك الخرائط، والصور، والتذكيرات. وأصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة ستريت فيو، من غوغل.

وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل القص، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، الثلاثاء.