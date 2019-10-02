شركة أبل تبدأ إتاحة ميزة "الاندماج العميق" في الإصدار التجريبي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أبل

كتب متابعات_الخليج 365

بدأت شركة أبل إتاحة ميزة "الاندماج العميق" في الإصدار التجريبي الأحدث من نظام آي أو إس 13، والمخصصة لمعالجة الصور بدقة وتقليل الضوضاء في جوانبها، بفضل المحرك العصبي في شريحة "A13 Bionic"، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليو الأربعاء.

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ومع ميزة الاندماج العميق، ستكون لكاميرات هواتف آي فون 11 ثلاثة أوضاع تعمل استناداً إلى مستويات الضوء، والعدسات المستخدمة. وستُستخدم عدسات التصوير العريض القياسية في الهاتف تقنية Smart HDRالمحسنة من أبل للصور المتوسطة والعالية الإضاءة، أما ميزة الاندماج العميق، فستعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبخلاف الوضع الليلي، بمؤشره على الشاشة الذي يسمح بإيقاف التصوير في هذا الوضع، فإن الاندماج العميق، غير مرئي للمستخدمين.

وحسب ما نقل موقع ذا فيرج التقني عن أبل، تعمل الميزة بهذه الطريقة، فور الضغط على زر الغلق، تكون الكاميرا قد صورت ثلاثة إطارات بسرعة غالق عالية لتجميد الحركة في اللقطة. وبعد الضغط على الغالق، فإنها تصور ثلاث لقطات إضافية، ثم تعرض أطول للضوء لتسجيل التفاصيل.

ثم تدمج التقنية اللقطات الثلاث النظامية مع لقطة التعرض للضوء لتشكل لقطة واحدة، ثم تسجل التقنية صورة ذات تعرض قصير مع تفاصيل أكثر، وتدمجها مع الصورة التي تشكلت في الخطوة السابقة، وهو ما يميزها عن تقنية Smart HDR، إذ إنها لا تدمج إلا هذين الإطارين. ثم تُعالج الصور خلال أربع خطوات لمعالجة التفاصيل، بكسل بكسل، وأخيراً تنتج الصورة النهائية.