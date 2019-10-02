شركة Activision الأمريكية تتيح لعبة الحرب Call oF Duty لجميع الهواتف الذكية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

لعبة الحرب

كتب متابعات_الخليج 365

أتاحت شركة Activision الأمريكية لعبة الحرب Call oF Duty لجميع الهواتف الذكية بعدما كانت حصرا على أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس، وفقا لموقع XDA Developers.



وازدهرت الألعاب الحربية والقتالية على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية في الهواتف الذكية، ولعل نجاح لعبتي Fortnite وPUBG شجع شركة Activision لاقتحام عالم الهواتف الذكية.

وأصبحت اللعبة الشهيرة متاحة أخيرا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على نظامي تشغيل iOS وأندرويد.

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تحتوي اللعبة على أوضاع مماثلة لألعاب Free-For-All وFrontline وTeam DeathmatchوHardpoint و Domination، إلى جانب لعبة Battle Royale.

واستخدمت الشركة المطورة في اللعبة العديد من العناصر والشخصيات والأسلحة وحتى الخرائط الموجودة في ألعاب Nuketown وCrash وHijacked وCrossfire وStandoff وCrash وKillhouse الشهيرة.

سيساعد هذا التنوع في الشخصيات والعناصر على جذب لاعبين جدد يتطلعون إلى تجربة شيء جديد بعيدا عن لعبة PUBG وفورتنايت.

يمكن تحميل اللعبة على متجري أبل وجوجل بلاي، وتجب معرفة أن اللعبة تتطلب أجهزة حديثة حتى تعمل بشكل جيد وتوفر تجربة ممتعة، مع العلم أن اللعبة تتطلب ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجابايت.